VDA vs Camille Makosso et Serey Dié : le groupe de zouglou ivoirien met les choses au clair

Le groupe de zouglou, la Voix Des Anges (VDA), qui fait bonne presse sur la scène musicale ivoirienne, se retrouve, parfois, empêtré dans des affaires à polémique. C’est, d’ailleurs, connu de tous que le duo ivoirien, constitué de Pich et Jim, est en conflit ouvert, notamment, avec Camille Makosso et Serey Dié. Reçus, récemment, sur une chaîne de télévision locale, VDA a tenu à mettre les choses au clair, quant à la nature de ses relations avec le Daïshikan des Marmailleurs et le footballeur.

Tout au long de leur parcours, les deux composantes de VDA ont su apporter la joie au cœur des mélomanes ivoiriens, entre autres. Mais, comme c’est le cas de tout artiste ou acteur, Pich et Jim ont, parfois, été au centre de la polémique.

Depuis belle lurette, le duo ivoirien est en froid avec le célèbre influenceur ivoirien, Général Camille Makosso. Entre VDA et le controversé pasteur, les échanges ont, souvent, été houleux, au point, où les internautes ne croyaient plus à une possible réconciliation. Outre la passe d’armes entre le groupe de zouglou et le patron de GMC Investments, VDA n’est pas non plus en bons termes avec le footballeur ivoirien, Serey Dié.

Or, selon le leader vocal de VDA, Jim, les choses ont, entre temps, évolué, et les deux chanteurs se sont réconciliés avec les deux célébrités ivoiriennes sus-citées.

VDA en bons termes avec Makosso et Dié ?

En effet, à la faveur d’un récent entretien, sur le plateau de la NCI (Nouvelle chaîne ivoirienne), dans l’émission « La Télé d’Ici Vacances », Jim s’est épanché sur la nature de la relation de VDA avec Camille Makosso et Serey Dié.

Au sujet du pasteur, à en croire Jim, VDA fume le calumet de la paix avec Camille Makosso. « Nos relations sont, toujours, au beau fixe. On dit le zouglou, il titille, le zouglou essaie de contempler un peu tout ce qui se passe au niveau de l’actualité. Avec Makosso, Juju la marmaille, c’est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sinon, c’est la fraternité, c’est beaucoup de partages. Et quand VDA partait au Palais de la Culture, il (Camille Makosso, NDLR) nous a pris des tickets à hauteur de 1 million. », a laissé entendre Jim.

Pour ce qui est du joueur, toujours, selon Jim, c’est le même son de cloche ; VDA s’entend bien avec Serey Dié, depuis un moment. « C’est un grand frère. Je veux que les uns et les autres retiennent que, dans la marche des hommes, il peut y avoir des incompréhensions. Mais, le plus important, c’est de préserver, toujours, nos relations. Nous nous sommes parlés, on a fini par se comprendre, et puis tout va mieux. », a-t-il clarifié.

Après avoir apporté ces clarifications, au sujet de ses relations avec Makosso et Dié, VDA doit être, certainement, en train de se la couler douce, toute chose, qui devrait concourir au rayonnement de leur musique, déjà, appréciée par la population ivoirienne, notamment.