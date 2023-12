Vatican: le Pape François autorise la bénédiction des couples de même sexe

- Publicité-

Pour la première fois dans l’histoire de l’Église catholique, le Vatican a donné son autorisation pour la bénédiction des couples homosexuels et des couples « en situation irrégulière ». L’annonce a été faite ce lundi 18 décembre à travers un document qui précise néanmoins que l’Église maintient son opposition ferme au mariage homosexuel.

« Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage », lit-on dans le document signé par le nouveau préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Mgr Victor Manuel Fernandez et publié en plusieurs langues ce lundi.

Le nouveau document approuvé par le pape François précise que cette bénédiction « ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d’union, ni même en relation avec eux ».

En effet, le document insiste sur l’absence de tout rituel émanant de la plus haute instance de décision théologique de l’Église catholique. Cette approche a été adoptée afin de contourner le problème théologique. Il précise que « cette bénédiction ne fait pas partie d’un rite liturgique« . Elle se compose simplement « d’un geste simple qui constitue un moyen efficace pour accroître la confiance en Dieu des personnes qui le demandent, évitant ainsi qu’elle ne devienne un acte liturgique ou semi-liturgique, semblable à un sacrement ».

- Publicité-

Cette nouvelle autorisation fait suite après que le souverain pontife avait ouvert la porte, dans une lettre adressée aux cardinaux conservateurs, à l’autorisation des bénédictions des couples de même sexe, ainsi que des divorcés en juillet de cette année.