Vanessa Paradis installée en ermite dans un hameau près de Saint-Tropez

Vanessa Paradis a trouvé, à quelques kilomètres de Saint-Tropez, un refuge discret où elle cultive l’intimité loin des plages bondées et des paparazzis. Niché dans l’arrière-pays varois, ce domaine privé, acquis au début des années 2000 avec Johnny Depp, s’étend sur quelque 121 000 m² et se présente davantage comme un petit village provençal que comme une villa isolée, mêlant bâtisses anciennes, vignes et oliviers.

Protégé par de hauts murs en pierre, le hameau occupe une propriété datant du XIXe siècle, organisée autour d’une maison principale en pierre et de plusieurs maisons d’invités. L’ensemble, conçu pour permettre une vie quasiment autonome, inclut une chapelle aménagée, un studio artistique et des équipements de loisirs: deux piscines, une cave à vin, une salle de sport et même une piste de skateboard. Le domaine accueille également un restaurant privé connu sous le nom de « Chez Marceline ».

Situé dans le Plan-de-la-Tour, à l’écart des axes touristiques, le site est décrit comme isolé et difficile d’accès pour les curieux. Pensée pour préserver la quiétude de ses occupants, la propriété sert à loger proches et amis, offrant un cadre de vie permanent ou saisonnier entouré de paysages provençaux et d’une végétation traditionnelle composée de vignes et d’oliviers.

Un hameau transformé et des liens personnels forts

Selon les informations disponibles, le hameau a été acquis par Johnny Depp au début des années 2000 alors qu’il était en ruine. L’acteur aurait investi des sommes importantes pour restaurer les bâtiments en respectant l’architecture locale, transformant progressivement le site en un village provençal fonctionnel. Les travaux et aménagements successifs ont doté la propriété d’équipements variés — cave à vin, installations sportives et espaces de réception — et ont permis d’adapter des constructions anciennes, comme la chapelle, en habitations d’appoint.

Après la séparation du couple en 2012, la propriété est restée attachée à leur histoire commune. Johnny Depp a tenté à plusieurs reprises de la mettre en vente, notamment en 2015 puis en 2021, avec des estimations évoquant plusieurs dizaines de millions de dollars. Dans des propos rapportés, l’acteur a souligné l’importance personnelle du lieu, déclarant que le sud de la France avait été « le seul endroit » où il avait vraiment ressenti le sentiment d’avoir un chez-soi, précisant que c’est là qu’il et Vanessa Paradis avaient élevé leurs enfants.

Le hameau provençal demeure, selon les sources, un lieu chargé de souvenirs pour la famille et conserve une valeur particulière liée aux années passées sur place.