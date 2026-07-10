Valérie Damidot attaquée sur X après une blague sur la SNCF et un incident de peinture

Ce jeudi 9 juillet 2026, un incident sur la ligne C du RER en Île-de-France a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, impliquant Valérie Damidot, animatrice célèbre pour ses émissions de décoration intérieure. Un usager a signalé qu’un pot de peinture avait été renversé sur le train, provoquant des éclaboussures sur plusieurs passagers, notamment à proximité de la gare d’Arpajon. Cette mésaventure a rapidement fait réagir l’ancienne présentatrice de « D&Co », dont la plaisanterie légère a déclenché une flambée d’insultes sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Valérie Damidot, qui s’est fait connaître auprès du grand public entre 2006 et 2015 grâce à son émission emblématique sur M6, a répondu avec humour au tweet dénonçant cet acte. Cependant, un internaute a violemment réagi, déclenchant un échange tendu en ligne. L’animatrice a choisi de ne pas entrer dans le conflit, répondant avec une certaine ironie tout en gardant son calme. Ce fait divers illustre comment une situation anodine peut rapidement dégénérer sur les réseaux sociaux.

Depuis la diffusion de cette polémique, Valérie Damidot fait également parler d’elle pour une nouvelle aventure professionnelle. Elle intègre en effet le casting de la septième saison du jeu télévisé « Les Traîtres », une production à succès animée par Éric Antoine sur la chaîne M6, confirmant son retour sur le petit écran dans un registre différent.

Une blague sur le pot de peinture à l’origine d’une polémique sur les réseaux sociaux

L’origine de cet incident remonte à un tweet publié par un usager du RER C se disant excédé par l’attitude de certains passagers. Il raconte qu’un individu a lancé un pot de peinture sur le train juste avant la gare d’Arpajon, éclaboussant plusieurs voyageurs. Ce passager publie une photo montrant des taches de peinture sur son polo et explique que d’autres passagers ont également été touchés par cet acte perturbateur.

La réaction du compte officiel de la ligne C suit rapidement, apportant une réponse formelle et courtoise : le désagrément est reconnu, et l’utilisateur est invité à contacter le service après-vente via WhatsApp. C’est alors que Valérie Damidot intervient, ne pouvant s’empêcher de faire référence à son passé télévisuel, où les pots de peinture et les travaux figuraient en bonne place. Elle écrit en réponse : « Je ne suis pas responsable », reprenant cette anecdote avec légèreté et autodérision.

Cette réplique, qui aurait pu être perçue comme un clin d’œil amusant dans le contexte de la polémique, a été attaquée par un internaute anonyme. Celui-ci lui a répondu par un message virulent : « Ta gueule et fais un régime », une insulte directe et gratuite adressée à l’animatrice. Ce message a rapidement suscité un large émoi en ligne, certains dénonçant la grossièreté et la violence des propos tenus à l’encontre d’une personnalité publique.

Valérie Damidot répond à l’insulte avec ironie et maîtrise

Face à cette attaque verbale, Valérie Damidot a choisi de ne pas alimenter l’escalade. Son unique réponse a été d’écrire « La bienveillance… », un retour chargé d’une ironie subtile. Plusieurs internautes ont salué son calme et sa capacité à désamorcer la situation sans entrer dans l’agressivité, soulignant le contraste entre la légèreté de sa blague initiale et la virulence de la riposte.

Par ailleurs, Valérie Damidot se prépare à une nouvelle étape dans sa carrière télévisuelle. Après avoir marqué les esprits pendant près d’une décennie avec ses émissions centrées sur la rénovation et la décoration, elle se lance cette fois-ci dans une aventure de téléréalité mêlant stratégie et suspense. Elle rejoint ainsi le casting de la septième saison du jeu « Les Traîtres » sur M6.

Ce nouveau programme, animé par Éric Antoine, réunit diverses personnalités issues du sport, du spectacle et de la télévision. Valérie Damidot y retrouvera par exemple le tennisman Benoît Paire, l’ancien nageur Frédérick Bousquet ou encore l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves. Cette participation marque un tournant dans la carrière de l’animatrice, qui quitte temporairement les pinceaux pour se confronter à de nouveaux défis médiatiques.