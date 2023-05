Valence sort du silence après les insultes racistes envers Vinicius Junior

La polémique ne cesse de faire parler dans le monde du football, après les d’insultes racistes dont a été victime Vinicius Junior à Mastella. Après le Real Madrid, c’est le FC Valence qui est sorti du silence pour se prononcer via un communiqué (ci-dessous).

Le Valencia CF, dans son engagement permanent contre le racisme et la violence sous toutes ses formes, communique que la police a identifié un fan qui a proféré des gestes racistes à Vinícius Jr lors du match de la 35e journée contre le Real Madrid joué au Camp de Mestalla et travaille de manière coordonnée pour confirmer l’identité des autres personnes potentiellement impliquées.

Dès le moment des événements, tous les enregistrements disponibles sont analysés, travaillant avec la plus grande rapidité pour clarifier ce qui s’est passé afin d’agir rapidement et de manière décisive. Le Valencia CF a déjà ouvert un dossier disciplinaire, appliquera la sévérité maximale contre les supporters impliqués dans leur expulsion du stade à vie et collabore avec la police et les autorités compétentes pour clarifier ce qui s’est passé.

Le Club condamne fermement ce type de comportement, qui n’a pas sa place dans le football et la société et ne correspond pas aux valeurs du Valencia CF et de ses supporters. De cette façon, nous réaffirmons notre position contre le racisme en agissant avec la même force qu’en 2019, lorsqu’un supporter qui a fait des gestes fascistes et salué les supporters d’Arsenal lors du match de l’UEFA Europa League a été banni à vie.