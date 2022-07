Vague de libération d’acteurs politiques: liste des 30 personnalités libérées ce mercredi

Une trentaine de personnes incarcérées dans le cadre des violences post-électorales de 2021 ont recouvert leur liberté ce mercredi 27 Juillet 2022 au moment même où la question de la libération des détenus politiques faisait l’objet d’une conférence de presse conjointe entre Patrice Talon et Emmanuel Macron.

Plusieurs personnalités et activistes politiques arrêtés et déposés en prison au lendemain de l’élection présidentielle de 2021 ont recouvert leur liberté ce mercredi.

Après un an de détention, ils ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Au total, ils sont 30 personnalités politiques et activistes à recouvrir leur liberté ce mercredi.

Cette vague de libération de détenus politiques va certainement contribuer à la décrispation de la crise sociopolitique qui fragilise le Bénin depuis les manifestations sanglantes qui ont caractérisées les élections législatives de 2019.

Liste des 30 personnalités libérées…

Saka Mounirath Garia,

Akobi Adekoundé Abdoul Razack,

Adamou Taïrou Zoukaléni,

Houdou Ali,

Bah Bio Sero Gbassi Alidou,

Moussè Arouna,

Kaba Gilbert,

Tossou Emile,

Dossa Paulin,

Odjo Dimon Valère,

Afouda Innocent,

Oyedji Joël,

Adjofoba Afouda Luc,

Biaou Fulbert,

Kolawolé Bio Emmanuel,

Houénou Sènan Fred Glawdys,

Amoussou Babatoundé Olakoundé Sidoine,

Amadou Moutalabi,

Afouda Yacoubou Guédéou Allamou,

Alladja Rodrigue,

Tidjani Moussiliou,

Ofin Désiré,

Agbotchotcho Amadou Paul,

Laourou Moudjibou Omoniyi,

Ako Razack dit « Dj Razo »,

Glin Bidossessi Emile,

Kpadonou Serge Christian,

Ahouangannou Mahougbé Bienvenu,

Okoumassou A. Nadine ,

Soulemane Fati Alias « Aïcha »