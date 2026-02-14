USM Alger termine leader malgré le nul contre l’OC Safi en Coupe de la Confédération

Pour la dernière journée du groupe A de la Coupe de la Confédération, l’USM Alger et l’Olympic Club de Safi se sont séparés sur un nul vierge (0-0). La rencontre, disputée et engagée, n’a pourtant pas offert beaucoup d’occasions franches, le score restant inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Conscients de l’enjeu lié à la première place, les deux camps ont opté pour une lecture prudente du match. L’équipe algéroise a préférablement fermé les espaces et imposé un tempo mesuré, tandis que Safi a cherché à surprendre par des contres rapides. Les moments chauds ont été rares : les défenses ont souvent pris le dessus et les tentatives dangereuses ont été neutralisées, soit par les portiers, soit par les montants.

Ce point final arrange surtout l’USM Alger, qui boucle la phase de groupes à la première place avec 14 points, résultat d’une constance affichée tout au long de la campagne. L’OC Safi, juste derrière avec 13 points, valide également son billet pour la phase suivante après une performance globale solide.

En route vers les quarts

Au-delà du spectacle offensif limité, l’essentiel a été atteint : les deux clubs poursuivent leur parcours dans la compétition. L’USM Alger aborde les quarts avec l’avantage du classement, ce qui peut influencer le tirage et la gestion des prochaines confrontations. De son côté, l’OC Safi repart avec des motifs d’espoir et pourra construire sur cette phase de groupes convaincante pour tenter d’aller plus loin.

La balance entre prudence et ambition devrait dicter leurs approches futures : l’efficacité défensive montrée ce soir servira de base, mais chacun devra trouver davantage de tranchant offensif pour espérer s’imposer dans les matches à élimination directe.