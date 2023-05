USA: un hacker de 23 ans reconnu coupable du piratage des comptes de Biden et Obama

- Publicité-

Joseph James O’Connor, un Britannique de 23 ans, a plaidé coupable devant une cour de justice à New York pour avoir piraté plus de 100 comptes Twitter, dont ceux de personnalités et de stars telles que Joe Biden, Barack Obama, Kim Kardashian et Elon Musk. Ce piratage, qui a eu lieu en juillet 2020, est considéré comme l’un des plus importants de l’histoire des médias sociaux.

O’Connor, également connu sous le nom de PlugwalkJoe, a été extradé d’Espagne en avril pour faire face à des accusations passibles d’une peine maximale totale de plus de 70 ans de prison. Il a plaidé coupable pour son rôle dans le piratage, ainsi que pour des accusations de cyberharcèlement et d’autres stratagèmes.

Le département américain de la Justice a indiqué que O’Connor avait été inculpé aux côtés de son compatriote Mason Sheppard de Bognor Regis, West Sussex, ainsi que de deux Américains, Graham Ivan Clark et Nima Fazeli. Sheppard, également connu sous le nom de Chaewon, avait 19 ans lorsqu’ils ont commis les crimes en juillet 2020. Il a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l’argent et de l’accès intentionnel d’un ordinateur protégé.

- Publicité-

En effet, les groupe a utilisé des astuces d’ingénierie sociale pour accéder aux comptes Twitter et envoyer des tweets demandant aux abonnés d’envoyer des bitcoins sur un compte, promettant de doubler leur argent. Le département américain de la justice a déclaré que O’Connor avait participé à l’exploitation de comptes de médias sociaux, ainsi qu’à l’extorsion en ligne et au cyberharcèlement.

Le procureur général adjoint Kenneth A Polite Jr de la division criminelle du ministère de la Justice a qualifié les activités criminelles d’O’Connor de « flagrantes et malveillantes », et a souligné que sa conduite « avait eu un impact sur la vie de plusieurs personnes ». « Il a harcelé, menacé et extorqué ses victimes, causant un préjudice émotionnel important. », a-t-il ajouté.

Le piratage massif de Twitter a soulevé des préoccupations concernant la sécurité des réseaux sociaux et la protection des données personnelles. La société a pris des mesures pour renforcer sa sécurité depuis l’attaque, mais cela montre que même les comptes de personnalités très suivies ne sont pas à l’abri de la cybercriminalité.