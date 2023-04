USA: Un garçon de 13 ans meurt à cause du challenge « Benadryl » sur TikTok

- Publicité-

Un adolescent de l’Ohio, âgé de 13 ans, est mort après avoir participé au « Benadryl Challenge », un défi viral sur TikTok où les utilisateurs prennent plus d’une douzaine de pilules de l’antihistaminique Benadryl dans le but de provoquer des hallucinations.

Jacob Stevens, de Greenfield, a été déclaré en état de mort cérébrale après avoir passé environ une semaine sous ventilateur. L’adolescent était chez lui en train de filmer le challenge avec ses amis lorsque son corps a commencé à avoir des convulsions. Transporté d’urgence à l’hôpital et mis sous ventilateur, il a été retiré lorsque les médecins n’ont plus pu détecter d’activité cérébrale. Jacob est alors décédé plus tard dans la nuit du 12 avril, rapportent les médias locaux.

Les parents de Jacob ont décrit leur fils comme un « enfant bien élevé, drôle et aimant ». Malgré les graves implications de prendre plus que la dose recommandée de diphenhydramine, l’ingrédient actif de Benadryl, les jeunes continuent d’utiliser les médicaments contre les allergies en vente libre pour provoquer des hallucinations.

Le « Benadryl Challenge » est devenu viral pour la première fois sur TikTok en 2020, et depuis lors, les cas de jeunes qui tentent le chalenge ont été signalés dans tout le pays. La société pharmaceutique Johnson & Johnson, qui produit Benadryl, a publié une déclaration condamnant le défi en le qualifiant de « tendance dangereuse » qui devrait être « arrêtée immédiatement ». « Nous travaillons avec TikTok et d’autres plateformes sociales pour supprimer le contenu qui présente ce comportement« , a ajouté la société.

La mort tragique de Jacob Stevens est un autre exemple de la manière dont les challenges viraux sur les réseaux sociaux peuvent mettre en danger la vie d’un Homme. Il est crucial que les parents, les enseignants et les professionnels de la santé informent les jeunes sur les dangers de ces défis et sur la nécessité de ne pas suivre aveuglément les tendances populaires sur les réseaux sociaux.