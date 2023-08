USA: un dîner avec les familles Messi et Beckham se transforme en bagarre

Lionel Messi a fêté avec David Beckham et leurs familles la qualification de l’Inter Miami en demi-finale de la Leagues Cup, ce weekend. Un moment de détende qui a viré en bagarre, avec un client qui a eu un accrochage avec le service de sécurité pour avoir voulu photographié l’Argentin.

Déjà deux incidents impliquant Lionel Messi depuis son arrivée à l’Inter Miami en MLS cet été. Alors que la star argentine a récemment provoqué malgré lui le licenciement d’un employé, viré pour avoir demandé un autographe au capitaine de l’Albiceleste, c’est à une bagarre qu’est cette fois-ci mêlée le nom du champion du monde 2022.

Buteur samedi dernier lors de la qualification de son équipe en demi-finale de la Leagues Cup, tombeuse de Charlotte FC (4-0), le septuple Ballon d’Or et sa compagne Antonella, ainsi que Sergio Busquets et Jordi Alba se sont retrouvés dans la soirée autour d’un dîner, en compagnie de Victoria et David Beckham.

Un moment de détente dans un restaurant choc d’inspiration japonaise, Gekko, détenu par le rappeur Bad Bunny du côté de Downtown Miami. Et comme le montrent des images postées sur les réseaux sociaux, le groupe s’est bien amusé. Au moins jusqu’à ce qu’une bagarre ne met fin à la récréation. En effet, une échauffourée a éclaté entre un client du restaurant et un membre de la sécurité.

Selon les informations de Daily Mail, l’homme affirme avoir été bousculé lorsqu’il a voulu prendre une photo de sa femme et même frappé au visage en étant éjecté du resto. « Nous essayions de prendre une photo ici, puis ils nous ont sauté dessus, ils m’ont expulsé et m’ont frappé au visage. Juste parce qu’un de nôtres essayait de prendre une photo avec sa femme, pas avec Beckham ou Messi, rien. C’était une histoire de famille«, a-t-il expliqué.

Une situation qui a ainsi poussé au service de sécurité d’escorter David Beckham, Lionel et Antonella Messi escortés par une sortie arrière du restaurant afin de partir tranquillement. Drôle fin de soirée!

