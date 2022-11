USA: le rappeur Aaron Carter retrouvé mort dans sa baignoire

Le rappeur Aaron Carter et frère de Nick Carter des Backstreet Boys est décédé à l’âge de 34 ans. L’artiste qui a participé à plusieurs tournées des Backstreet Boys a été retrouvé mort dans sa baignoire nous apprend TMZ.

Encore un nouveau coup dur pour le monde du hip-hop américain. Après le décès du chanteur Takeoff, membre du groupe américain Migos, un autre rappeur très connu s’en est également allé dans la fleur de l’âge. En effet, Aaron Carter, le chanteur devenu célèbre au tournant du millénaire avec son album « Aaron’s Party (Come Get It) », a été retrouvé mort dans la baignoire de son domicile de Lancaster, en Californie.

Selon TMZ, la police s’est rendue sur les lieux après avoir reçu un appel concernant un homme qui s’est noyé dans une baignoire vers 11h le samedi 5 novembre. Des images de la scène devenues virales sur la toile, montrent les services d’urgence à l’extérieur de la maison pour le constat d’usage. Des détectives des homicides ont également été dépêchés sur les lieux, bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve d’acte criminel.

Pour rappel, l’ancienne star de Nickelodeon est le frère de l’icône pop des Backstreet Boys, Nick Carter.