USA: la mère de l’enfant de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse écope de 21 mois de prison

Aux États-Unis, la mère d’un enfant de 6 ans, responsable d’une fusillade ayant grièvement blessé son enseignante en janvier dernier, a été condamnée à 21 mois de prison ce mercredi 15 novembre. L’enfant avait introduit une arme à feu de calibre 9 mm, de type pistolet semi-automatique, à l’école avant de faire feu sur son enseignante.

Le 6 janvier dernier, un jeune garçon a délibérément ouvert le feu sur Abigail Zwerner, enseignante en CP à la Richneck Elementary School de Newport News, en Virginie, située au sud de Washington. Le chef de la police locale avait déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un tir accidentel. Le projectile a transpercé la main de la jeune femme avant de la toucher gravement à la poitrine.

Une enquête a été ouverte et sa mère Deja Taylor a été poursuivie pour avoir violé une loi en Virginie qui interdit de laisser des armes chargées accessibles à des enfants de moins de 14 ans. Selon les résultats de l’enquête, la mère de 26 ans avait l’habitude de consommer régulièrement de la la marijuana. « Elle avait même fumé deux joints, bien avant le tir de son fils, qui aurait pu être mortel ».

Lors de sa comparution, Deja Taylor a plaidé coupable devant les tribunaux fédéraux pour avoir consommé de la marijuana en possession d’une arme à feu et pour avoir fourni de fausses informations lors de l’achat de cette arme.

Les procureurs ont souligné que l’arme à feu utilisée lors de la fusillade avait été acquise par Taylor en juillet 2022. Dans une déclaration officielle, les procureurs ont déclaré que « non seulement une, mais deux fois, quelqu’un a failli perdre la vie à cause des infractions commises par Taylor. » L’arme de Taylor a également été impliquée dans une autre fusillade antérieure, mais aucune blessure n’a été signalée, et la police n’a pas été alertée.

« Cette affaire n’est pas une affaire de marijuana. Il s’agit d’une affaire qui souligne la nature intrinsèquement dangereuse et les circonstances qui découlent du cocktail corrosif consistant à mélanger l’usage constant et prolongé d’une substance réglementée avec une arme à feu mortelle,» ont expliqué les procureurs avant de condamner la mère de famille à 21 mois de prison ferme.

Un mois avant de tirer sur son enseignante, le petit garçon avait vu sa mère tirer sur son père, après l’avoir croisé avec sa nouvelle petite amie. Le petit garçon, qui avait témoigné de nombreux comportements agressifs, et menacé des enfants à l’école avant de tirer sur sa maîtresse, avait été placé après sa détention dans un centre médical. Aujourd’hui âgé de 7 ans, il réside chez son grand-père, qui en a la garde totale.

Cette condamnation représente la première initiative visant à rendre les parents responsables des fusillades commises par des mineurs aux États-Unis.