USA: la colère de Lebron James contre la circulation des armes à feu

Ce mercredi, une nouvelle fusillade a fait trois morts mercredi à Las Vegas, aux Etats-Unis. Un incident qui a provoqué la colère de la légende de la NBA, Lebron James, qui a de nouveau déploré la place des armes à feu.

Mercredi, vers midi, une fusillade a éclaté sur le campus de l’Université du Nevada à Las Vegas, situé à trois kilomètres à l’ouest de la T-Mobile Arena. Trois personnes ont perdu la vie lors de l’incident. L’auteur présumé de la fusillade est décédé. Il est à noter que quatre équipes de la NBA étaient présentes ce jour-là dans la même ville, à trois kilomètres du lieu du drame, pour se préparer au final-4 de la Coupe NBA qui se déroulera dans la même ville.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, la superstar de la NBA et de Los Angeles Lakers, Lebron James a d’abord présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a ensuite déploré la place des armes à feu dans la société américaine: « Ça fait écho à ce dont j’ai déjà parlé, à propos des armes à feu en Amérique, c’est un sujet qui nécessiterait une bien plus longue discussion… On en revient toujours à la même histoire, les mêmes débats à chaque fois que ça arrive, et ça continue d’arriver« .

Il ajoute: « Continuer de perdre des vies innocentes n’a aucun sens, sur des campus, dans des écoles, des magasins, des cinémas, c’est ridicule. C’est même devenu plus facile de posséder une arme, c’est stupide« , relayé par RMC Sport. Pour rappel, Lebron, James avait déjà affiché à plusieurs reprises des positions anti-armes à feu au cours de la longue carrière. Sera-t-il entendu cette fois-ci ?