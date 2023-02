USA: En prison pour avoir décapité son amant, elle attaque son avocat en plein procès (vidéo)

Une femme accusée dans une affaire de meurtre et de démembrement macabre dans le Wisconsin a attaqué son avocat mardi lors d’une audience devant le tribunal, quelques instants après qu’un juge a accepté de retarder son procès.

Taylor Schabusiness, 25 ans, a sauté sur son avocat, Quinn Jolly, vers 8 h 48 dans une salle d’audience de Greenbay, Wisconsin. L’altercation est survenue après qu’un témoin ne s’est pas présenté pour témoigner sur l’état mental de Schabusiness lors d’une procédure visant à déterminer si Schabusiness est apte à subir son procès.

L’avocat devait présenter le témoignage d’un témoin expert devant le tribunal mardi, mais il a plutôt déclaré au juge Thomas Walsh que le témoin n’avait pas encore terminé son rapport. L’avocat a demandé deux semaines supplémentaires pour que ce témoignage ait lieu.

Alors que le juge a accepté à contrecœur de reporter le procès, initialement prévu pour le 6 mars, et avait plutôt suggéré un procès le 15 mai, l’accusée Schabusiness a très vite sauté sur l’avocat. Une vidéo de la salle d’audience de Greenbay montrait Schabusiness se lançant hors de son siège en essayant de saisir le bras de Jolly. Elle est alors apparue pour le frapper à la tête.

Un officier du shérif du comté de Brown est rapidement passé à l’action et a plaqué Schabusiness au sol, luttant pour la maintenir au sol alors qu’elle tentait de se tortiller hors de son emprise. l’officier n’arrêtait pas de crier « Arrête », alors qu’elle tentait de se libérer d’un coup de pied et enroulait son pied autour d’un cordon relié à sa ceinture utilitaire.

On a pu voir deux autres adjoints du shérif arriver pour s’attaquer à la jeune femme de 25 ans, essayant de la ramener à l’ordre. Ensemble, ils ont réussi à calmer Schabusiness et à l’asseoir contre une porte avant de la faire sortir.

Lorsque le tribunal a finalement repris environ 10 minutes après l’attaque, Jolly a informé un juge de l’affaire qu’il prévoyait de déposer une requête demandant à être démis de ses fonctions d’avocat de Schabusiness.

En prison pour homicide

Schabusiness est accusée d’homicide intentionnel au premier degré, de mutilation d’un cadavre et d’agression sexuelle au troisième degré dans le meurtre de Shad Thyrion, 25 ans, en février 2022. Les autorités rapportent qu’elle a étranglé Thyrion dans une maison de Green Bay, l’a abusé sexuellement et a démembré son corps, laissant des parties de lui dans toute la maison et dans un véhicule.

La propre mère de la victime a découvert la tête coupée de son fils dans un seau, recouvert d’une serviette, chez elle. Selon la police, Schabusiness a admis avoir donné des relations sexuelles orales et utilisé un jouet sexuel sur sa victime après sa mort. Elle a plaidé non coupable pour cause de maladie ou de déficience mentale.

Cependant, la question de l’aptitude de Schabusiness à subir son procès est au cœur de sa procédure judiciaire depuis son arrestation l’année dernière. Un expert engagé par le tribunal avait témoigné qu’elle était capable d’aider à sa propre défense, mais un expert engagé par la défense a soulevé le doute.

S’il est jugé compétent, le procès se déroulera comme prévu. Mais si elle est jugée inapte à subir son procès, l’affaire sera suspendue car elle recevra un traitement psychiatrique supplémentaire.