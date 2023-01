USA: disparu depuis octobre, le rappeur américain Theophilus London retrouvé sain et sauf

Bonne nouvelle pour les fans de Theophilus London. Le rappeur américain, porté disparu depuis octobre, a été retrouvé sain et sauf, a annoncé un proche mercredi soir.

Les fans et proches de Theophilus London peuvent enfin pousser une bouffée d’air frais. Une semaine après le signalement de sa disparition auprès de la police de LA, le rappeur américain a été retrouvé sain et sauf. « Nous avons trouvé Théo. Il est sain et sauf. En ce moment, nous apprécions sincèrement le soutien de chacun. Merci à tous », a écrit le cousin du rappeur, Mikhail Noel, sur Instagram ce mercredi.

L’information a été confirmée par la suite par le producteur Machinedrum, qui a souvent travaillé avec Theophilus London. « Il a été retrouvé et il est en sécurité avec sa famille », a-t-il tweeté, avant d’ajouter que la famille demande « le respect de son intimité ».

Pour l’heure, aucun détail n’a été donné sur l’endroit où le rappeur a été retrouvé et encore sur les raisons pour lesquelles le rappeur n’a pas contacté sa famille depuis tout ce temps. La famille du rappeur avait signalé sa disparition à la police de Los Angeles le 28 décembre dernier affirmant que personne n’a plus eu les nouvelles du rappeur depuis le mois d’octobre.

Un communiqué de presse publié le 28 décembre a déclaré que London avait été vu pour la dernière fois dans la région de Skid Row en octobre et que sa famille avait complètement perdu le contact avec lui.

Pour rappel, Theophilus London est connu pour ses collaborations avec les grandes stars dont Kanye West, qui a produit son album Vibez. La chanson All Day de Kanye West, sur laquelle il posait sa voix aux côtés d’Allan Kingdom et Paul McCartney, a obtenu deux nominations aux Grammy Awards 2016.