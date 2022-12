USA: Décès du rappeur Big Scarr à l’âge de 22 ans

Le monde du Hip Hop américain de nouveau en deuil. Le jeune rappeur Big Scarr signé chez New 1017 Records de Gucci Mane, est décédé dans la soirée de ce jeudi à l’âge de 22 ans.

Tel un coup de massue, la nouvelle du décès du jeune rappeur prometteur Big Scarr est tombée ce jeudi 22 décembre. La mort de la star hip pop de Memphis, née Alexander Woods, a été déclarée morte par The Shaderoom, et son décès a été confirmé par le rappeur Gucci Mane, directeur du label Gucci Mane’s 1017 Records avec lequel il a signé. Cependant, la cause de la mort de Scarr reste encore inconnue pour l’heure.

« Cela fait mal », a écrit Gucci sous un carrousel de clichés mettant en vedette le natif de Memphis, ajoutant: « Tu me manques @bigscarr. »

Dans l’une des récentes publications de Scarr sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu’il partait en tournée avec Key Glock, qui est également un rappeur de Memphis, dans le cadre de son Glockoma Tour 2023. Mais au lendemain de sa publication, Key Glock s’est rendu sur Twitter pour laisser un message qui a inquiété plus d’un. « Ce mec merde il es méchant wtf bruh », a-t-il écrit avec un emoji de cœur brisé.

Né le 7 avril 2000, Big Scarr a grandi dans la communauté Magnolia de South Memphis. Il a commencé sa carrière de rap en 2019, lorsqu’il a sorti « Make a Play » qui a rapidement connu un succès phénoménal. Il est surtout connu pour sa mixtape, intitulée Big Grim Reaper, qui est sortie en 2021, avec une édition de luxe. La bande figurait au numéro 25 du Billboard 200 et s’est vendue à 22 000 exemplaires la première semaine.

Faut-il le rappeler, la mort du jeune rappeur survient après les meurtres de deux autres rappeurs de Memphis, Young Dolph et Snootie Wild. Young Dolph a été tué en novembre 2021 à Memphis, tandis que Snootie Wild a été abattu en février à Houston.