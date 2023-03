USA: Décès du célèbre chanteur Bobby Caldwell à l’âge de 71 ans

Le monde culturel américain est en deuil. Bobby Caldwell, connu pour ses chansons à succès « What You Won’t Do For Love » et « Open Your Eyes », est décédé à l’âge de 71 ans ce mardi 14 mars 2023.

Caldwell est décédé dans son sommeil mardi soir 14 mars, alors qu’il se trouvait dans sa résidence du New Jersey, a partagé son agent mercredi matin. Son épouse Mary Caldwell, a également confirmé la triste nouvelle à travers un post sur Twitter.

Le chanteur américain a lutté contre une maladie pendant de nombreuses années et avait été « FLOXÉ », ce qui avait affecté sa santé au cours des 6 dernières années. TMZ a rapporté que le chanteur n’avait « pas pu marcher depuis environ cinq ans car il faisait face à des épisodes douloureux de neuropathie et a une rupture du tendon de la cheville ».

Né à New York en 1951 et élevé à Miami, Caldwell a commencé sa carrière en jouant de la guitare rythmique pour Little Richard avant de lancer sa carrière solo à la fin des années 1970. Il a sorti plusieurs albums couvrant le R&B, la soul, le jazz et le contemporain adulte.

La voix signature de Caldwell a transcendé les genres du jazz, du R&B et du rock alors que sa chanson à succès « What You Won’t Do For Love » a grimpé dans les charts Billboard 100 après sa sortie en 1978 sur le premier album du même nom. « What You Won’t Do For Love » est devenu un succès multigénérationnel, en partie à cause de son large attrait en tant qu’échantillon et chanson de reprise.

En plus de nombreuses tournées, Caldwell a joué le rôle de Frank Sinatra dans la production théâtrale David Cassidy / Don Reo The Rat Pack Is Back à Las Vegas, Nevada. La mort de Bobby Caldwell est une grande perte pour l’industrie musicale et pour ses fans du monde entier.