USA: Décès de Lisa Marie Presley, fille unique d’Elvis et ex-épouse de Michael Jackson

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille unique de la rock star Elvis Presley et ex-épouse de Michael Jackson, est décédée à 54 ans, suite à un arrêt cardiaque, annoncent les médias locaux.

Lisa Marie Presley est décédée dans un hôpital de Los Angeles après avoir subi un arrêt cardiaque le jeudi 12 janvier. La fille d’Elvis Presley s’est effondrée dans sa maison de Calabasas, à Los Angeles, après que son cœur s’est soudainement arrêté jeudi matin.

Selon un rapport antérieur de TMZ, l’arrêt cardiaque s’est produit après qu’elle ait assisté aux Golden Globe Awards de mardi soir, où Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation de son père dans « Elvis » de Baz Luhrmann.

Butler a dédié une partie de son discours d’acceptation à Presley et à sa mère, qui étaient également présentes à la cérémonie de remise des prix au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills. « Merci de m’avoir ouvert vos cœurs, vos souvenirs, votre maison. Lisa Marie, Priscilla, je vous aime pour toujours », a déclaré Butler.

Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis Presley, était également une auteure-compositrice-interprète ayant à son actif trois albums sortis entre 2003 et 2012. Elle a épousé le chanteur pop Michael Jackson en 1994 et a divorcé deux ans plus tard. Son fils unique est décédé par suicide en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.

« Ma vie et celle de mes trois filles telles que nous la connaissions ont été complètement explosées et détruites par sa mort », avait-t-elle écrit dans un essai People marquant la Journée nationale de sensibilisation au deuil le 30 août dernier. Presley a eu Riley et Ben avec l’ex Danny Keough et les filles jumelles Finley et Harper de son ancien mariage avec Michael Lockwood.