USA: décès de l’actrice Lara Parker, star de la série « Dark Shadows »

La célèbre actrice américaine Lara Parker, connue pour son rôle de sorcière amoureuse dans le feuilleton gothique d’ABC « Dark Shadows », est décédée à l’âge de 84 ans. La triste nouvelle a été confirmée par sa fille.

Le monde cinématographique américain est en deuil. L’actrice Lara Parker qui a connu le succès à la fin des années 1960 avec son rôle de sorcière amoureuse dans la série « Dark Shadows », s’est éteinte le 12 octobre dans son sommeil à son domicile au quartier Topanga Canyon à Los Angeles.

Diplômé de l’Université d’Antioche avec une maîtrise en écriture créative, Parker avait également écrit des fictions s’étendant sur le monde des « Dark Shadows ». Elle a publié quatre livres : « Dark Shadows : Angelique’s Descent » (1998), « Dark Shadows : The Salem Branch » (2006), « Dark Shadows : Wolf Moon Rising » (2013) et « Dark Shadows : Heiress of Collinwood » (2016). ).

En plus de la série culte qui l’a révélée, Parker a joué dans le film « Night of Dark Shadows » (1971), basé sur la série, et a fait une apparition dans le film « Dark Shadows » en 2012, aux côtés de Johnny Depp dans le rôle de Barnabas et Eva Green dans le rôle d’Angélique.

Actrice, professeure et écrivaine, Parker laisse derrière elle son deuxième mari, Jim Hawkins, et ses enfants Caitlin, Rick et Andy.