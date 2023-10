USA: décès de l’acteur Richard Roundtree, « premier héros noir de film d’action »

- Publicité-

Le célèbre acteur américain Richard Roundtree, considéré comme le « premier héros noir de film d’action », est décédé ce mardi 24 octobre 2023 à l’âge de 81 ans des suites d’un cancer du pancréas.

L’univers cinématographique américain est en deuil. L’acteur Richard Roundtree qui a joué le détective privé éponyme John Shaft, s’est éteint mardi après un bref combat contre un cancer du pancréas, a rapporté les médias américains. La triste nouvelle a également été confirmée par son agent de longue date Patrick McMinn.

« Le travail et la carrière de Richard ont constitué un tournant pour les hommes afro-américains de premier plan. L’impact qu’il a eu sur l’industrie ne peut être surestimé, » a-t-il déclaré en ajoutant qu’il était décédé après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

Né le 9 juillet 1942 à New Rochelle, New York, Roundtree a entamé sa carrière d’acteur au début des années 1960. L’acteur est surtout célèbre pour son interprétation du détective John Shaft dans le film d’action de 1971, suivi de ses suites, « Shaft’s Big Score ! » en 1972 et « Shaft in Africa » en 1973.

Plus de cinquante ans plus tard, Richard Roundtree continuait d’apparaître à l’écran, notamment dans la comédie « Moving On » en 2022, ainsi que dans la série « Cherish the Day ».