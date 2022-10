USA: Décès de l’acteur Leslie Jordan suite à un accident de voiture 

L’acteur américain Leslie Jordan est décédé à l’âge de 67 ans, des suites d’un accident de voiture survenu lundi matin. L’information a été confirmée par plusieurs médias américains, dont TMZ.

Triste nouvelle pour l’univers cinématographique américain. L’acteur Leslie Jordan connu pour ses rôles dans les séries télévisées «Desperate Housewives», «American Horror Story», Hearts Afire et Will & Grace ainsi que dans la production scénique et l’adaptation ultérieure sur grand écran, Sordid Lives, est décédé.

Selon les médias américains, le comédien conduisait sa BMW dans le quartier d’Hollywood ce lundi 24 octobre lorsqu’il a percuté violemment un immeuble au croisement de Cahuenga boulevard Romaine street, après avoir été victime d’un problème de santé.

En 2021, Jordan a sorti son premier album, Company’s Comin ‘, qui l’a vu faire équipe avec Dolly Parton, Eddie Vedder, Brandi Carlile et bien d’autres pour chanter un ensemble d’hymnes gospel.

TMZ précise aussi que le compte Instagram de l’acteur avait connu un succès fulgurant pendant la période de Covid-19, grâce à ses vidéos humoristiques, devenues virales sur la toile à l’époque. L’annonce de son décès suscite déjà une avalanche de réactions dans le rang des acteurs du cinéma et de séries télévisées.