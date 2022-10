USA: Décès de la légendaire actrice Eileen Ryan, mère de l’acteur Sean Penn, à 94 ans

La légendaire actrice Eileen Ryan, et mère de la star hollywoodienne Sean Penn, est décédée samedi à l’âge de 94 ans. Comédienne de renom, elle a joué dans plusieurs séries télé, comme La Petite maison dans la prairie ou au cinéma, dans Magnolia.

La star de « La petite maison dans la prairie » est décédée à son domicile de Malibu, en Californie, le samedi 08 octobre, a annoncé dimanche son représentant. « Nous avons perdu maman, hier« , a tweeté Michael Penn, l’un des trois enfants de l’actrice et frère de l’acteur Sean, avec un emoji cœur brisé.

L’actrice Eileen était la mère de l’acteur Sean, 62 ans, du musicien Michael, 64 ans, et de l’acteur Chris, décédé en 2006 à l’âge de 40 ans.

Pour rappel, Eileen Ryan qui a connu une brillante carrière au cinéma et à la télévision a joué dans des séries telles que La Petite maison dans la prairie, en 1974. On l’a également vue dans les séries Bonanza, où elle a joué en 1961, 1962 et en 1972. Récemment, elle a joué dans Urgences, dans Ally Mc Beal et dans New York Police Blues, Providence ou FBI: Portés disparus.