USA: Décès de la chanteuse Joyce Sims à l’âge de 63 ans

La célèbre chanteuse et compositrice américaine de R&B Joyce Sims est décédée ce week-end. La triste nouvelle a été annoncée par la famille de la défunte à travers un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux.

Encore un nouveau coup dur pour le monde musical américain. La chanteuse et compositrice américaine de R&B Joyce Sims est décédée le samedi 15 octobre dernier à l’âge de 63 ans, apprend-on des proches de la regretté chanteuse.

« Après avoir parlé à sa famille ce soir, c’est avec le cœur lourd que je poste cette nouvelle. Joyce Sims est décédée. Joyce était une auteure-compositrice-interprète incroyable qui avait tant de succès dans les années 80 », a posté l’organisateur de l’événement CJ Carlos sur sa page Facebook.

Pour rappel, la carrière de Joyce Sims a pris un véritable envol en 1987 lorsque son single Come Into My Life a atteint le top 10 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son premier hit, « All and All », s’est hissé à la sixième place du classement de la danse américaine et s’est retrouvé parmi les 20 meilleurs du classement des singles britanniques.

Après ce succès fulgurant, elle a enchaîné avec plusieurs autres morceaux comme Lifetime Love, Walk Away et Looking For a Love. Le rappeur Snoop Dogg et la chanteuse Angie Stone font partie des stars qui ont échantillonné son œuvre à des fins commerciales.