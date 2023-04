USA: Décès de Harry Belafonte, célèbre chanteur et défenseur des droits civiques

- Publicité-

Le monde de la musique et de la culture américaine est en deuil. Harry Belafonte, chanteur, acteur et figure emblématique du mouvement pour les droits civiques et de la lutte contre l’apartheid, s’est éteint ce 25 avril 2023 à New York à l’âge de 96 ans.

Harry Belafonte était un artiste complet, qui a su mettre en valeur la beauté et l’universalité de la culture afro-américaine. Élancé et élégant, il a su captiver son public avec sa voix puissante et son charisme naturel. Après-guerre, il a endossé le rôle de « roi du calypso », une musique née dans les îles caraïbes de Trinité-et-Tobago. Bien que n’ayant jamais mis les pieds dans ces îles, Harry Belafonte a su s’approprier ce style musical à double sens, qui balançait des vérités migratoires sur un rythme à trois temps.

Mais Harry Belafonte était bien plus qu’un simple chanteur. Il était aussi un acteur talentueux, qui a joué dans une dizaine de films entre 1953 et 2006. Il a même produit quelques-uns de ces films, montrant ainsi l’étendue de ses talents artistiques. À la fin des années 1950, il a également animé une émission télévisée, le Tonight With Belafonte, pour laquelle il a été le premier Afro-Américain à recevoir un Emmy Award.

- Publicité-

Mais ce qui restera sans doute le plus marquant dans la vie de Harry Belafonte, c’est son engagement politique. Il s’est battu aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques, puis a poursuivi son combat contre l’apartheid en Afrique du Sud, aux côtés de Nelson Mandela et de Miriam Makeba. Il a toujours été un contempteur de la droite américaine, critiquant sans relâche des personnalités comme Richard Nixon ou Donald Trump.

Avec la mort de Harry Belafonte, c’est une figure emblématique de la lutte pour l’égalité et la justice qui disparaît. Mais son héritage musical et politique restera à jamais gravé dans les mémoires, comme un témoignage de son courage et de son engagement pour un monde plus juste et plus égalitaire.

Articles similaires