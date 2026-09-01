Union africaine: Corinne Amori Brunet à Luanda pour renforcer les mécanismes de paix et de sécurité
La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a pris part à Luanda, en Angola, aux travaux consacrés à la prévention et au règlement des conflits sur le continent.
Ces réunions de haut niveau ont regroupé les États membres de l’Union africaine (UA) les 29 et 30 août 2026, à l’occasion de la 26e session extraordinaire du Conseil exécutif (le 29 août) et de la 21e session extraordinaire de la Conférence de l’UA (le 30 août).
Les discussions se sont focalisées sur l’amélioration des outils de prévention et de gestion des crises, face à la persistance des conflits armés, des crises politiques, du terrorisme et de l’extrémisme violent qui menacent la stabilité de plusieurs nations.
Le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a insisté sur la complexité de l’environnement sécuritaire et la montée des tensions interétatiques. Face à ces défis, l’organisation continentale ambitionne de parfaire ses systèmes d’alerte précoce, de renforcer l’application de ses décisions et de sécuriser un financement pérenne pour ses opérations de paix.
Cette participation du Bénin revêt une importance stratégique : en septembre 2026, le pays s’apprête à assumer la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.
Élu au sein de cet organe pour la période 2026-2028, le Bénin pilotera les travaux et l’agenda de l’instance, jouant ainsi un rôle de premier plan dans la coordination des efforts diplomatiques et sécuritaires en Afrique.
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