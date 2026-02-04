Une vieille photo relance les attaques contre Bilal Hassani et Jack Lang

Bilal Hassani se retrouve malgré lui au cœur d’une polémique après la publication par le ministère américain de la Justice de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein : une ancienne photo le montrant aux côtés de l’ancien ministre Jack Lang est redevenue virale et suscite des commentaires sévères sur les réseaux sociaux.

Bilal Hassani se retrouve malgré lui au cœur d’une polémique après la publication par le ministère américain de la Justice de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein : une ancienne photo le montrant aux côtés de l’ancien ministre Jack Lang est redevenue virale et suscite des commentaires sévères sur les réseaux sociaux.

Les documents rendus publics vendredi dernier réintroduisent le nom de la famille Lang dans plusieurs volets du dossier Epstein. Le nom de Jack Lang apparaît à plusieurs reprises, de même que celui de sa fille aînée, Caroline Lang, notamment en lien avec une opération immobilière au Maroc et la création d’une société domiciliée dans un paradis fiscal.

Face aux révélations médiatiques, Caroline Lang a annoncé lundi soir à l’AFP sa démission de ses fonctions de déléguée générale du Syndicat de la production indépendante (SPI), poste qu’elle occupait depuis trois semaines. Elle a déclaré : “J’ai décidé de me retirer de mes fonctions”, invoquant le souhait de ne pas fragiliser le syndicat et exprimant une “profonde tristesse” et un “sentiment d’injustice”. Selon une enquête de Mediapart, elle aurait fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore nommée Prytanee LLC, domiciliée aux îles Vierges américaines.

Affaire Epstein : réactions publiques et retombées médiatiques

Caroline Lang assure que Jeffrey Epstein était une “connaissance” rencontrée dans un contexte professionnel chez Warner Bros TV et présente le fonds lié à la société comme “parfaitement légal”, destiné selon elle à soutenir de jeunes artistes. Elle reconnaît cependant une “naïveté confondante” et admet ne pas avoir déclaré la structure au fisc français, élément qui alimente les critiques.

De son côté, Jack Lang a publié une réaction publique. L’ancien ministre de la Culture, aujourd’hui président de l’Institut du monde arabe, affirme assumer “pleinement les liens” qu’il a pu avoir avec Jeffrey Epstein et soutient qu’à l’époque “rien ne laissait supposer” l’existence d’un réseau criminel. Il indique avoir rencontré Epstein il y a une quinzaine d’années, par l’intermédiaire de Woody Allen, dans un cadre mondain, et écrit : “Quand je noue un rapport de sympathie, je n’ai pas l’habitude de demander à mon interlocuteur son casier judiciaire”, se disant aujourd’hui “tombé des nues”.

Les documents évoquent également des échanges datant de 2015 autour de la vente d’un riad à Marrakech, le “Ksar Masa”, où Jack Lang mentionne un prix de 5,4 millions d’euros “offshore”, tout en précisant ne plus se souvenir précisément des modalités et avoir transmis les prétentions du vendeur.

Dans ce contexte, une photo datant de septembre 2021 montrant Jack Lang aux côtés de Bilal Hassani, alors très présent dans les médias après l’Eurovision, a été reprise et détournée sur X (ex-Twitter). Des publications virales accompagnées de commentaires tels que “Le scandale Epstein expliqué en une photo”, “Pauvre France” ou “Ces deux individus ne sont pas la France” ont circulé.