« Une source d’inspiration », le grand hommage de Tinubu à Wole Soyinka pour ses 89 ans

Le président nigérian, Bola Tinubu, a rendu un grand hommage au professeur Wole Soyinka qui fête ce jeudi ses 89 ans. Le dirigeant a décrit le prix Nobel de littérature comme une source d’inspiration pour le peuple nigérian et africain.

« Aujourd’hui, je rends hommage au lauréat du prix Nobel, homme d’État vétéran et militant pro-démocratie, le professeur Wole Soyinka, à l’occasion de ses 89 ans« , a déclaré Bola Tinubu dans un message lu ce jeudi par son conseiller spécial sur les tâches spéciales, la communication et la stratégie, Dele Alake, et relayé par les médias locaux.

Le président nigérian, qui a qualifié le professeur Soyinka de frère et de camarade dans la lutte pour la restauration et l’enracinement de la démocratie et de la bonne gouvernance, a félicité le prix Nobel de littérature pour ses immenses contributions au développement du pays.

« Dramaturge, poète et romancier de renom, le professeur Wole Soyinka a beaucoup fait pour le Nigeria. Dans le monde littéraire, il reste un géant, un Iroko. Surtout, ses contributions à la lutte pour la restauration et l’institutionnalisation de la démocratie et de la bonne gouvernance au Nigeria sont indélébiles« , a ajouté le dirigeant à propos du premier auteur noir africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires, en 1986.

« Le professeur Soyinka reste un phare et une source d’inspiration et de soutien pour beaucoup d’entre nous (…) Alors qu’il atteint aujourd’hui 89 ans, nous prions pour que Dieu Tout-Puissant lui accorde plus d’années et de force afin qu’il puisse être là pour assister au nouveau Nigeria que nous construisons conformément à notre programme pour un espoir renouvelé pour le pays, où la sécurité, la prospérité et l’économie le développement régnera en maître », a-t-il conclu.

Auteur du concept « tigritude »

Artiste prolifique et éclectique, Wole Soyinka a écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais aussi des récits autobiographiques, des recueils de poèmes et de nouvelles, des romans, ainsi que des essais politiques et littéraires. Réputé pour la richesse de son imagerie poétique et la complexité de sa pensée, il compte parmi ses chefs-d’œuvre la tragédie anticolonialiste La Mort et l’Écuyer du roi (1975). Son célèbre roman « Le Lion et la perle » avec sa toute aussi célèbre phrase « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore« , continuent de faire partie des livres au programme dans les collèges et lycées africaines.

