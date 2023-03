« Une place assurée en enfer », Shakira s’en prend à la nouvelle petite amie de son ex Piqué

Murée dans un silence total depuis sa rupture avec Gerard Piqué en juin dernier, Shakira a finalement brisé le silence dans un long entretien accordé la télévision mexicaine.

L’ancien joueur de Barcelone Gerard Piqué, 36 ans, s’est séparé de Shakira en juin 2022 après 11 ans de vie commune. Le couple formé depuis 2010 a officiellement rompu suite à la liaison de Piqué avec une certaine Clara Chia, dévoilée par les médias espagnols. Pendant des mois, la chanteuse colombienne n’avait pas évoqué sa rupture de manière claire, mais elle a finalement décidé de s’exprimer sur le sujet.

Au cours de cette interview, Shakira n’a pas mâché ses mots et a lâché quelques coups, notamment envers la copine de son ex, affirmant que « en enfer, il y a une place assurée pour les femmes qui ne soutiennent pas les autres femmes« . Elle a également exprimé sa tristesse face à la situation, notamment pour ses deux fils, Milan et Sasha, et sa colère envers Piqué pour sa trahison. « Cela a été dur pour moi, mais aussi pour mes enfants. […] Je ne dois compter que sur moi-même, j’ai deux enfants et je dois être une lionne pour eux. », a-t-elle ajouté.

La plaie est donc encore ouverte pour la chanteuse colombienne, qui pourrait bien s’offrir encore quelques passes d’armes médiatiques avec son ex-compagnon. Shakira a également évoqué la difficulté de gérer sa rupture sous les yeux du public. « Je suis restée silencieuse en essayant de tout gérer. C’est difficile d’en parler, d’autant que je suis toujours dedans et que je suis constamment sous le regard du public. Notre séparation n’est pas une séparation normale« , a-t-elle déclaré.

Malgré la douleur de cette rupture, Shakira reste une artiste talentueuse et une femme forte, prête à affronter les difficultés de la vie pour le bien de ses enfants. Cette interview est une preuve de plus de sa détermination et de sa capacité à surmonter les épreuves. Espérons que la chanteuse colombienne trouve la paix et le bonheur qu’elle mérite.