Une Onde de Réveil Spirituel s’annonce au Bénin avec l’Apôtre Mohammed Sanogo et le MDVIE

En novembre 2023, le Bénin sera le théâtre d’un événement spirituel majeur : l’Apôtre Mohammed Sanogo, figure emblématique du christianisme moderne et fondateur du Ministère Messages de Vie (MDVIE), visitera le pays pour une série de croisades d’évangélisation. Ces événements, qui s’inscrivent dans une tradition de réveil spirituel, promettent de rassembler des milliers de fidèles et d’insuffler un nouvel élan de foi à travers le pays.

Croisade en Haiti

Créé en Côte d’Ivoire par l’Apôtre Mohammed Sanogo, le MDVIE n’est pas seulement une organisation chrétienne ; c’est un mouvement qui transcende les frontières politiques et géographiques pour toucher les cœurs. Avec des programmes qui allient œuvres sociales et prédication, le ministère a déjà marqué de son empreinte six nations et touché près de deux millions de personnes.

Au Bénin, ce sont les villes de Parakou, Bohicon et Cotonou (Calavi) qui accueilleront l’Apôtre Sanogo pour des croisades qui se dérouleront comme suit :

Parakou : du 8 au 10 novembre 2023

Bohicon : du 15 au 17 novembre 2023

Cotonou (Calavi) : du 23 au 25 novembre 2023

Ces rencontres seront ponctuées de visites officielles, d’évangélisations de proximité, de soirées de croisades, d’actions médicales et d’un séminaire pour les leaders chrétiens du Bénin.

L’Homme derrière le Ministère

L’Apôtre Mohammed Sanogo n’est pas seulement un évangéliste ; il est un leader visionnaire qui a su étendre son influence à travers plus de 100 églises dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages influents et initiateur de « Prière 24 », il est également un pionnier dans l’utilisation des technologies numériques pour la diffusion de l’évangile.

Remise de Don Hopital de BOMI, LIBERIA

C’est ainsi qu’il a initié le MDVIE qui se distingue par son impact tangible sur les communautés. Avec la réhabilitation de cinq hôpitaux et la mise en place d’actions médicales bénéficiant à plus d’un million de personnes, ainsi que des actions de compassion touchant un nombre équivalent, le ministère dépasse le cadre spirituel pour répondre aux besoins physiques et sociaux.

avec le Président du LIBERIA