Une nouvelle incinération du Coran organisée en Suède

L’immigré irakien Salwan Momika a organisé une nouvelle incinération du Coran dans la ville suédoise de Malmö, rapporte la chaîne SVT.

Selon ses informations, environ deux centaines de personnes ont assisté à cet événement organisé sur une place de la ville. L’ambiance était « tendue » voire « agressive ». Plusieurs personnes ont tenté d’atteindre l’organisateur de l’incinération, mais elles ont été arrêtées par la police. Dans ce contexte, Salwan Momika a été obligé de conclure prématurément sa manifestation et de quitter les lieux, accompagné de policiers.

Pour rappel, le 28 juin, avec l’autorisation de la police, Salwan Momika, 37 ans, a déchiré des pages d’un exemplaire du Coran et a mis feu à ce dernier sur la place Medborgarplatsen, dans le centre de Stockholm. Lors d’une autre manifestation devant l’ambassade d’Irak dans la capitale suédoise le 20 juillet, Salwan Momika et Salwan Najem ont piétiné un exemplaire du Coran. Le 31 juillet, Salwan Momika a de nouveau brûlé quelques pages d’un Coran devant le parlement. Ces actions ont suscité de fortes réactions négatives chez les populations et les autorités des pays islamiques.