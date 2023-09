Une légende de Man United détruit André Onana; « J’ai l’impression que c’est un gardien de … »

Le choix de Manchester United pour remplacer le gardien emblématique David De Gea, parti après la fin de son contrat, ne fait pas l’unanimité au sein du club. André Onana, arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan pour une somme de 52 millions d’euros, a été sévèrement critiqué par une légende des Red Devils qui regrette déjà le départ de De Gea.

En seulement quatre matchs de Premier League, Onana a encaissé 7 buts, dont trois lors de la 4e journée face à Arsenal. Paul Parker, ancien joueur de Manchester United, a exprimé ses doutes quant à la performance du gardien camerounais. Dans une interview accordée à Tribalfootball, Parker a estimé que le Lion Indomptable était en deçà du portier espagnol.

« Je ne peux pas dire que je n’aime pas André Onana, parce que ce n’est pas le cas. Cependant, si nous pouvions remonter le temps, je resterais toujours avec David de Gea. À mon avis, c’est un meilleur gardien », a déclaré l’ancien défenseur anglais.

Parker a toutefois reconnu les qualités d’Onana, surtout son jeu au pied: « Bien sûr, cela ne fait pas d’Onana un mauvais gardien. C’est un bon gardien de but et il a certainement amélioré son jeu depuis son arrivée. Il peut être précieux lors des contre-attaques et dans les situations où Manchester United doit effectuer des dégagements longs vers Marcus Rashford ou Rasmus Hojlund. »

Néanmoins, il a exprimé le souhait de voir l’ex-gardien de l’Inter Milan réaliser des arrêts plus spectaculaires: « Parfois, j’ai l’impression qu’il est un gardien de télévision qui rend les arrêts faciles plus difficiles qu’ils ne le sont en réalité. Mais nous n’avons disputé que quatre matchs en Premier League, et il va certainement s’améliorer. Il ne faut donc pas lui jeter la pierre tout de suite. »

Paul Parker a également souligné la pression que représente pour André Onana le fait d’être constamment comparé à David De Gea, qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de Manchester United. Cette comparaison, a-t-il conclu, n’est pas une pression légère à porter pour le gardien camerounais.

