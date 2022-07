Une jeune dame virée d’un bar par un agent de sécurité, la vidéo de la scène brutale fait jaser

Une vidéo est, abondamment, relayée sur les réseaux sociaux, depuis quelques heures, et crée des commentaires mitigés. La séquence montre un jeune homme en uniforme, tentant d’évacuer une jeune femme. Les détails de l’histoire renseigneront, plus tard, que la scène s’est passée dans un bar, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

À chaque seconde, sa vidéo. Les réseaux sociaux sont devenus la locomotive de toutes sortes de publications, tant le phénomène semble devenir, comme un jeu. À ce titre, chaque internaute tient ses propres manettes et les manie à sa guise, pour peu que le but escompté puisse être atteint : celui de créer l’interaction.

Dans cette optique, une vidéo fait son défilé sur les réseaux sociaux. En scène, un homme en uniforme, identifié, comme un agent de sécurité, et une jeune femme, une probable cliente du lieu de loisir, un bar.

En effet, les images montrent, clairement, l’agent de sécurité, qui se saisit de la cliente, pour l’expulser du bar. Cette dernière, qui ne veut, probablement, pas se laisser traîner dehors, comme une gamine, se débat. L’agent de sécurité devrait avoir reçu des consignes, pour rétablir l’ordre dans la maison. Sur ce, il ne se laisse pas démonter par cette cliente récalcitrante, et réussit à la virer.

Même si la cause de l’incident n’a pas été révélée, la diffusion de l’élément visuel a suscité des réactions mitigées, dès sa diffusion sur Internet. Certains internautes n’ont, apparemment, pas apprécié la nature de l’évacuation de la jeune femme. Pour ces derniers, une femme ne devrait pas avoir à être traitée de pareille façon. D’autres estiment, à tort ou à raison, que l’agent de sécurité n’a fait que faire son travail de maintien d’ordre. Les partisans de ce camps ont argué que, si la partie a semblé tourner à la brutalité, c’est parce que la jeune femme, elle-même, n’a pas facilité les choses.

Voici un échantillon de commentaires : « Franchement, c’est pas bien du tout de traiter une femme comme ça. C’est honteux, même. » ; « C’est humiliant !!! Regarder et écouter juste comment les gens se moquent, ça peut amener le suicide. » ; « On ne sait pas ce qui s’est, réellement, passé, et, en plus, je ne vois pas en quoi il a brutalisé la fille, il a essayé de l’évacuer, et elle est tombée, en se débattant. Il ne l’a pas touchée, violemment, il la faisait sortir et elle forçait. »