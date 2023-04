Une femme qui ignorait être enceinte, accouche dans les toilettes

- Publicité-

En Géorgie, une femme de 34 ans qui ignorait être enceinte, a donné naissance à un enfant dans les toilettes de sa maison après avoir confondu ses douleurs de travail avec de la constipation.

Marla McEntire, une femme de 34 ans, a fait un déni de grossesse. Elle a donné naissance à un garçon qu’elle a nommé Atlas Cohen alors qu’elle ignorait totalement être enceinte jusqu’à son jour d’accouchement. Selon les propos de la jeune maman, elle n’avait manqué qu’une seule période pendant cette période, et même un test de grossesse s’est révélé négatif, ce qui l’a incitée à penser qu’elle n’était pas enceinte. Elle n’a pas ressenti les symptômes habituels associés à la grossesse, tels que des nausées matinales ou des coups de pied, et son ventre était spongieux et son nombril n’était pas ressorti.

Ce n’est qu’en janvier, lorsque Marla a commencé à ressentir des douleurs à la hanche et des problèmes d’estomac, qu’elle a consulté un chiropraticien et un médecin, mais personne n’a remarqué qu’elle était enceinte. La date de naissance d’Atlas Cohen, son fils, est survenue de manière inattendue dans les toilettes de sa maison ce dimanche 02 avril. Ce soir-là, elle a pensé qu’elle était constipée, alors elle a envoyé son père au magasin pour lui chercher des laxatifs. Après être allée aux toilettes cinq fois, Marla a soudainement réalisé qu’elle était en train d’accoucher.

Elle a crié pour son père, qui est immédiatement intervenu pour l’aider à sortir le bébé des toilettes. Son père a immédiatement appelé le 911 pour obtenir des conseils, et les secours sont rapidement arrivés pour s’occuper de la mère et du nouveau-né. Atlas pesait cinq livres et mesurait 18 centimètres à la naissance.

Qu’est ce que le déni de grossesse ?

Le déni de grossesse se réfère à une situation où une femme porte un fœtus sans en être consciente, sans ressentir physiquement la grossesse ni être psychologiquement transparente à ce sujet. Le diagnostic de déni de grossesse est établi lorsque la femme apprend sa grossesse après la quatorzième semaine d’aménorrhée. Cette situation peut prendre deux formes : le déni partiel et le déni total.

Le déni de grossesse partiel se caractérise par la découverte de la grossesse avant son terme, soit après le premier trimestre de gestation. Lorsqu’une telle situation est reconnue, le corps de la femme subit des transformations en quelques heures.

Dans le cas du déni de grossesse total, la femme n’a aucune connaissance de sa grossesse pendant toute sa durée et n’apprend l’existence de son enfant qu’au moment de l’accouchement. C’est précisément ce qui s’est passé pour la femme de 34 ans Marla McEntire, qui a ressenti d’intenses douleurs abdominales alors qu’elle était en train d’accoucher d’une fille dont elle ignorait l’existence.