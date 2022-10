Une façon ingénieuse d’éliminer le calcaire du robinet sans utiliser le bicarbonate de soude

L’eau que nous utilisons quotidiennement est plus ou moins riche en calcaire. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi tous les objets qui sont en contact avec de l’eau (pommeau et parois de douche, vaisselle, vase, toilettes, robinets, etc.) finissent inexorablement par s’entartrer et s’orner de traces de calcaire.

Parmi les problèmes fréquemment rencontrés à la maison, se retrouve le calcaire. Celui-ci peut être parfaitement visible sur les robinets et se manifester par une patine blanche sur la surface. Pour alors s’en débarrasser et faire briller votre robinetterie, vous faites souvent appel à un professionnel ou vous faites recours aux produits chimiques proposés dans le commerce.

Heureusement, il est possible de l’éliminer, mais aussi de prévenir son apparition grâce au citron et au sel. Cette astuce de grand-mère vous permettra d’avoir une robinetterie propre en un laps de temps. Pour cela, vous aurez besoin d’un citron coupé en deux que vous allez saupoudrer de sel fin. Frottez-le, ensuite, sur la surface concernée et laissez agir pendant 5 minutes. Pour finir, essuyez-la délicatement avec une éponge microfibre avant de rincer et de sécher la surface. Les taches d’eau dure auront disparu comme par magie.