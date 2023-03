Une dame et son bébé tués à Kalalé: « Il a tiré à bout portant », le Maire donne des détails

Le Maire de la commune de Kalalé, Tidjani Bani Chabi, a donné quelques détails sur le drame survenu à Néganzi où un bébé et sa maman ont été tués, dans une altercation entre un motocycliste et un militaire Nigérian.

On en sait désormais un peu plus sur la mort d’une dame et son bébé à Kalalé. Au micro de Bip fm, le Maire a expliqué ce qui s’est passé. Selon ses dires, les victimes étaient à bord d’une moto et se rendaient à Néganzi dans le Bénin. A la frontière, un militaire Nigérian leur aurait réclamé une somme de 200 nairas. Le motocycliste s’est opposé à cette demande, car elle ne serait pas conforme à ce qui se fait d’habitude.

En effet, le Maire a expliqué que les populations ont l’habitude de payer 200 nairas à l’aller. « Je ne sais pas si c’est institué par le Nigeria. Je ne connais pas la nature, mais ils ont l’habitude de prendre quelque chose ( 200 nairas) chez les populations ».

Revenant sur la scène, Tidjani Bani Chabi a confié que le motocycliste en fuyant le militaire s’est retrouvé au sol. Selon ses dires, le conducteur se relevait quand le militaire a tiré à bout portant. « Sur place, le bébé d’environ 5 mois a perdu la vie et sa maman aussi a succombé quelques minutes après », a-t-il déclaré. En ce qui concerne le motocycliste, ll a été transféré à l’hôpital avec une balle au niveau du bas-ventre.

Des pourparlers en cours…

Le Maire a fait savoir que les autorités nigérianes ne sont pas restées indifférentes au drame. Selon ses dires, les deux parties sont en discussions et une rencontre pourrait se tenir dans un bref délai.