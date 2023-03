Une bouche en silicone chinoise pour embrasser à distance son partenaire

Une entreprise chinoise a développé une technologie innovante pour permettre aux couples de s’embrasser à distance grâce à une bouche en silicone connectée à une application mobile. Cependant, cette invention ne fait pas l’unanimité en Chine, certains la considère comme vulgaire et effrayante.

Le gadget offre aux utilisateurs des lèvres qui reproduisent les mouvements de la personne de l’autre côté du téléphone. Jiang Zhongli, ingénieur et créateur de cette bouche en silicone, a conçu cet objet pour rester en contact physique avec sa petite amie malgré la distance.

L’appareil se connecte au téléphone portable par Bluetooth et permet aux utilisateurs de reproduire les mouvements, la température et la pression d’un baiser effectué de l’autre côté du fil. Les couples peuvent ainsi s’embrasser à distance, tout en entendant les bruits de bouche faits par le partenaire. De plus, l’application mobile offre une fonctionnalité similaire à celle de Tinder, où les utilisateurs peuvent échanger des baisers avec des inconnus.

Malgré les avantages de cette technologie pour les couples éloignés, de nombreux internautes chinois se sont exprimés sur Weibo en s’inquiétant de la vente ouverte de l’objet à tous les âges, y compris les mineurs. Certains ont également qualifié cette invention de « vulgaire » et « effrayante« .

Bien que cette invention puisse être considérée comme innovante, il est important de prendre en compte les préoccupations des consommateurs et de tenir compte des normes éthiques lors de la commercialisation de ces nouveaux produits technologiques. La bouche en silicone chinoise pour embrasser à distance soulève des questions importantes sur les limites de l’interaction humaine et la nature de la communication.