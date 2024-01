Une autre présidence de Trump rendra la vie difficile au Canada selon Justin Trudeau

- Publicité-

Justin Trudeau s’attend à des relations difficiles avec les États-Unis si jamais Donald Trump revient au pouvoir.

M. Trudeau, dont les libéraux de centre-gauche sont arrivés au pouvoir en novembre 2015, a eu des relations houleuses avec M. Trump au cours de son premier mandat de quatre ans à la Maison Blanche. En 2018, Trump a accusé Trudeau d’être faible et malhonnête. « Cela n’a pas été facile la première fois et s’il y a une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus », a déclaré M. Trudeau en français lors d’une discussion organisée par la chambre de commerce de Montréal.

Il a ajouté : « Mais nous ne pouvons pas imaginer un jour où ce sera facile avec les Américains. La principale responsabilité de tout premier ministre est de représenter et de défendre les intérêts du Canada, ce que nous avons très bien réussi à faire ces dernières années. Le Canada exporte 75 % de ses biens et services vers les États-Unis et est particulièrement vulnérable à toute évolution des États-Unis vers le protectionnisme.

Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a promis de renégocier le traité de libre-échange qui lie les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Canada et le Mexique. Ottawa a passé près de deux ans à négocier un pacte trilatéral qui protégeait largement les intérêts canadiens.

Environ deux tiers des Canadiens interrogés ce mois-ci ont déclaré que la démocratie américaine ne pouvait pas survivre à quatre années supplémentaires de Trump au pouvoir, et environ la moitié ont déclaré que les États-Unis étaient en passe de devenir un État autoritaire, selon un sondage publié lundi. Une victoire de Trump serait « un pas en arrière » et une victoire pour « un populisme qui reflète beaucoup d’angoisse et de fureur (…) sans nécessairement apporter de solutions », a déclaré M. Trudeau.

Les libéraux ont fait de la lutte contre le changement climatique une priorité et M. Trudeau a déclaré que M. Trump avait montré peu d’intérêt pour l’environnement au cours des « quatre années perdues » de son premier mandat. « Il y a clairement des questions sur lesquelles je ne suis pas du tout d’accord avec M. Trump », a déclaré M. Trudeau, citant la question du climat. Les prochaines élections canadiennes doivent avoir lieu d’ici septembre 2025 et les libéraux sont à la traîne de leurs rivaux conservateurs de centre-droit. M. Trudeau a réitéré les critiques selon lesquelles le parti s’était inspiré du mouvement de M. Trump.