Undiz dévoile une collection capsule Bridgerton de pyjamas romantiques

Depuis 2020, La Chronique des Bridgerton a imposé son esthétique Regency dans la culture populaire mondiale, et la marque Undiz capitalise aujourd’hui sur ce phénomène avec une collection capsule de lingerie et de homewear inspirée de l’univers de la série.

Depuis 2020, La Chronique des Bridgerton a imposé son esthétique Regency dans la culture populaire mondiale, et la marque Undiz capitalise aujourd’hui sur ce phénomène avec une collection capsule de lingerie et de homewear inspirée de l’univers de la série.

La capsule, présentée par Undiz, transpose des codes visuels identifiables — palettes pastel, motifs floraux, jeux de transparence — vers un vestiaire de nuit pensé pour un usage contemporain. Les pièces mêlent broderies délicates, dentelles légères, rubans et finitions soignées, reprenant les accents romantiques et décoratifs qui ont contribué au succès visuel de la série produite par Shondaland et diffusée par Netflix.

La gamme chromatique évoque spécifiquement les teintes associées aux grandes familles de la fiction : jaunes lumineux et bleus pastel dominent la palette, suggérant les jardins et décors floraux qui caractérisent l’esthétique Regency remise au goût du jour par la série. Undiz affirme ainsi travailler l’apparence autant que le confort, sans reproduire littéralement les silhouettes historiques.

Publicité

Un équilibre entre influence historique et confort moderne

Sur le plan des formes, la collection s’inspire des volumes et de la structure du vestiaire d’époque tout en conservant des coupes fluides et des matières faciles à porter. L’objectif affiché n’est pas la reconstitution d’un costume d’époque, mais l’appropriation d’éléments de style — grace, lignes structurées, références corsetières — pour les adapter au quotidien.

Les matières mises en avant privilégient des textures douces et agréables au toucher : dentelle aérienne, tulle fin et tissus stretch qui conservent une silhouette féminine sans brider la mobilité. Les détails décoratifs, comme les broderies fleuries ou les jeux de transparence, sont pensés comme des signatures esthétiques plutôt que comme des contraintes fonctionnelles.

La collection investit autant la lingerie que le homewear : nuisettes, tops, pantalons de pyjama et ensembles coordonnés composent l’offre pour transformer le vestiaire de nuit en une déclinaison intime de l’univers Bridgerton. Undiz conserve sa ligne commerciale accessible, en mettant l’accent sur un luxe domestique et une image décomplexée de la féminité.

Publicité