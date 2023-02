Un séisme de magnitude 5,6 en Roumanie et ressenti dans toute l’Europe de l’est

Un tremblement de terre s’est produit ce mardi 14 février, dans le sud-ouest de la Roumanie. Le séisme, qui s’est produit peu après 15 h, n’aurait causé que des dégâts mineurs et n’a pas fait de victimes.

C’est le deuxième jour consécutif que la Roumanie est frappée par un séisme. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 s’est produit mardi dans le sud-ouest de la Roumanie et a été ressenti jusqu’à Sofia en Bulgarie et Belgrade en Serbie, ne faisant que des dégâts mineurs, a rapporté l’institut sismologique américain USGS.

Notable quake, preliminary info: M 5.6 – 2 km NW of Leleşti, Romania https://t.co/ilOyJBZHoO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 14, 2023

Le séisme, qui n’a pas fait de victimes, s’est produit à 15h16 (14h16 heure de Paris), dans la province de Gorj. L’institut américain fait état d’une profondeur de 10 km sur son site internet. Les services d’urgence de la région ont effectué des reconnaissances sur le terrain après des appels signalant des fissures sur certains bâtiments mais ils n’ont constaté que des dégâts mineurs.

La Roumanie particulièrement exposée

C’est le deuxième jour consécutif que la Roumanie est touchée par une secousse de magnitude importante. Ces événements n’ont aucun lien avec le tremblement de terre meurtrier qui a touché la Turquie la semaine dernière, selon l’Institut national de physique du globe, mais cette catatastrophe a réveillé les inquiétudes de certains habitants.

La Roumanie, qui est traversée par plusieurs failles, figure parmi les pays les plus exposés aux séismes en Europe. Le 4 mars 1977, un tremblement de terre de magnitude 7,2 avait fait plus de 1.570 morts et de 11.000 blessés, la plupart à Bucarest, situé sur la faille de Vrancea, la zone la plus sensible du pays qui s’étend de la capitale à Iasi (est).