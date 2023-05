« Un naija »: Drake annonce qu’il est à 30% nigérian

- Publicité-

Le chanteur canadien Drake , lauréat d’un Grammy, a suscité des réactions sur les réseaux sociaux après avoir publié les origines africaines de son père.

Lundi, le rappeur – né Aubrey Drake Graham – s’est rendu sur sa story Instagram pour partager une capture d’écran des résultats du test ADN de son père, insinuant qu’il est en partie nigérian. Le résultat, qui, selon lui, lui a été envoyé par Dennis Graham, son père, a montré qu’il est « 30% nigérian ».

Le chanteur a demandé s’il pouvait enfin s’appeler un « homme Naija ». « Ce sont les résultats de mon père, cela signifie-t-il que je suis enfin un homme Naija? », a demandé la pop star canadienne, sans doute à ses millions de fans. Sur la capture d’écran qui montre une représentation simplifiée de l’Afrique, on peut remarquer que le Nigeria a le pourcentage d’ethnicité le plus élevé, suivi du Cameroun, du Congo et des peuples bantous de l’Ouest, qui est de 28 %, puis de la Côte d’Ivoire et du Ghana, 11 %. Les résultats ont en outre montré que le père de Drake avait des origines multiethniques, notamment des racines au Mali, au Bénin et au Togo.

Le post de Drake a déclenché une avalanche de réactions de la part des nigérians sur Twitter. « Drake est allé vérifier son ADN pour savoir s’il avait une racine nigériane afin que lorsqu’il sort un album Afrobeats, personne ne le questionne », pense un internaute. « Drake étant nigérian signifie qu’il est probablement un homme Akwa-Ibom, Yoruba ou Warri. S’appuyant le plus lourdement sur lui étant un homme Akwa-Ibom parce qu’il a cet accent en lui malgré toute l’américanisation et puis j’ai vu l’image de son père », estime pour sa part un autre instagramer.

Drake est né le 24 octobre 1986 à Toronto, en Ontario. Son père est un batteur catholique afro-américain de Memphis qui a déjà joué avec le musicien Jerry Lee Lewis. Drake a également collaboré avec des artistes nigérians comme Wizkid, Burna Boy et Tems.

