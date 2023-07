Un millionnaire en crypto-monnaie retrouvé démembré dans une valise

Un millionnaire en crypto-monnaie a été retrouvé démembré dans une valise en Argentine. Les restes de Fernando Perez Algaba, 41 ans, ont été découverts dans des sacs en plastique à l’intérieur d’une valise. Des enfants jouant près d’une rivière à Buenos Aires ont découvert la valise contenant un bras et les deux jambes de l’homme. La police a ensuite retrouvé la tête, le tronc et l’autre bras dans l’eau.

Fernando Perez Algaba se présentait comme un homme d’affaires prospère, mais il était apparemment très endetté. Une autopsie a révélé qu’il avait été abattu trois fois et que ses membres avaient été « proprement » coupés, ce qui suggère l’œuvre de « professionnels ». Il a été identifié sans équivoque grâce à ses empreintes digitales et ses tatouages.

Il y a des opinions divergentes sur la manière dont Algaba a acquis sa fortune et sur sa valeur réelle au moment de sa mort. Il se présentait à ses plus de 900 000 abonnés Instagram comme un millionnaire autodidacte qui avait travaillé dur depuis son enfance. Cependant, des sources proches de lui affirment que son père lui avait laissé une fortune considérable.

Algaba était actif dans le commerce de crypto-monnaies et de voitures de luxe avant sa mort. Cependant, des critiques affirment qu’il était un imposteur et qu’il avait d’importantes dettes. Il est possible qu’il ait eu des affaires avec des personnes dangereuses.

Algaba aurait emprunté de l’argent dans le milieu de Buenos Aires. Il se pourrait qu’il ait eu des problèmes pour rembourser un prêt d’environ 35 000 euros. Son frère, Rodolfo Perez Algaba, a nié les allégations de fraude et a déclaré que Fernando « avait du mal à vendre des bitcoins ». Il a également nié tout lien avec le crime organisé à Buenos Aires, qui est étroitement lié à la scène des hooligans.