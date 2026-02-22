Un homme pénètre chez Donald Trump et est abattu par le service de sécurité

Donald Trump , investi le 20 janvier 2025 pour un second mandat à 78 ans, continue de polariser tant par ses décisions économiques que par les incidents sécuritaires qui l’entourent. À plus d’un an de son investiture, son administration a annoncé une hausse immédiate des droits de douane et a vu dimanche matin un assaillant neutralisé devant sa résidence privée Mar‑a‑Lago en Floride, alors que le président se trouvait à Washington.

Donald Trump, investi le 20 janvier 2025 pour un second mandat à 78 ans, continue de polariser tant par ses décisions économiques que par les incidents sécuritaires qui l’entourent. À plus d’un an de son investiture, son administration a annoncé une hausse immédiate des droits de douane et a vu dimanche matin un assaillant neutralisé devant sa résidence privée Mar‑a‑Lago en Floride, alors que le président se trouvait à Washington.

Samedi, le président républicain a annoncé une augmentation des taxes douanières mondiales, faisant passer le taux annoncé auparavant de 10 % à 15 %. Sur son réseau Truth Social, il a indiqué vouloir agir « au niveau pleinement autorisé » et a vivement critiqué une décision de la Cour suprême qui avait jugé sa politique commerciale en grande partie illégale, qualifiant ce jugement de « ridicule » et « extraordinairement anti‑américain ». Peu avant, il avait signé un décret fixant des droits de douane à 10 % qui devaient entrer en vigueur le 24 février, tout en promettant que son administration « déterminera et publiera les nouveaux droits de douane légalement autorisés » dans les mois à venir.

La mesure a suscité des réactions à l’international. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a demandé que les États‑Unis traitent tous les pays de façon égale et a affirmé ne vouloir « aucune ingérence dans aucun autre pays », en exprimant l’espoir d’un rétablissement normal des relations bilatérales après un échange programmé à Washington. Cette tension s’ajoute aux frictions récentes entre Washington et Caracas, où M. Trump avait annoncé la capture du président Nicolás Maduro le mois précédent.

Publicité

Intrusion mortelle à Mar‑a‑Lago et antécédents d’attaques

Dimanche matin, un incident armé s’est produit à la propriété Mar‑a‑Lago en Floride. Selon un responsable du Secret Service, « vers 1h30 du matin, dimanche, un homme âgé d’une vingtaine d’années a été aperçu près de l’entrée nord de la propriété, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d’essence ». Le propriétaire de la résidence, qui se trouve actuellement à Washington, n’était pas sur place et n’a pas été en danger immédiat, précisent les autorités.

Le shérif Ric Bradshaw a déclaré en conférence de presse que les agents sur place avaient demandé à l’intrus de déposer son arme et le bidon d’essence. « Il a alors posé son bidon et aurait levé son arme en position de tir », a‑t‑il rapporté. Les forces de l’ordre ont ouvert le feu afin de « neutraliser la menace » ; l’homme est décédé sur les lieux. Aucune identité n’a été divulguée dans l’immédiat, mais les autorités ont présenté une image du fusil saisi au cours de l’intervention.

Ces faits interviennent après plusieurs incidents visant Donald Trump durant la campagne de 2024. Selon des comptes rendus antérieurs, il avait déjà été la cible de deux tentatives d’assassinat : en juillet, un tir avait touché son oreille lors d’un meeting en Pennsylvanie, événement au cours duquel un spectateur avait perdu la vie, et, deux mois plus tard, il avait de nouveau été visé sur un parcours de golf en Floride. Ces événements ont conduit à des critiques publiques visant le Secret Service et ont relancé le débat sur la protection rapprochée.

Publicité