« Un gars prêt à me… »: Yemi Alade se confie sur le genre d’homme qu’elle voudrait épouser

Alors qu’elle continue de porter la casquette de célibataire, la superstar nigériane Yemi Alade s’est finalement confiée sur le genre d’homme qu’elle rêve épouser.

Classée aujourd’hui au premier rang des artistes féminines africaines les plus connues à l’international, Yemi continue de se faire démarquer à travers son talent hors pair. Très adulée sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 40 ans, reçoit également par moment certaines questions relatives à son statut matrimonial.

En pleine promotion de son nouveau titre « Bubble It » sorti en collaboration avec Spice, la reine de l’Afro pop s’est vu obliger de répondre à une question qui revient régulièrement lors de ses sorties médiatiques. Interrogée sur l’homme dont elle rêve épouser, la diva nigériane n’a pas fait dans la dentelle.

« Je continue à recevoir des questions dans les interviews sur le genre d’homme que j’aime. Donc, j’essaie d’être véridique ou aussi honnête que possible et pas seulement de décrire le prince charmant« , a-t-elle d’abord commencé avant de donner les caractéristiques de ce dernier.

« Je crois que l’homme que toute femme désire va au-delà du simple physique. Je veux dire, l’apparence physique est une chose parce qu’il est bon d’avoir l’air bien avec et sans vêtements. La chose la plus importante qui maintient toute relation est ce qu’il y a entre les oreilles, le cerveau, l’esprit, l’âme, et avez-vous aussi mes meilleurs intérêts à cœur ? Si les objectifs d’un homme dans la vie correspondent aux miens et s’ils vont dans la même direction, alors c’est un match fait au paradis« , a idiqué Yemi Alade.

Selon les explications de la chanteuse de 40 ans, elle a besoin d’un homme capable de la soutenir dans ses objectifs notamment sa carrière. « Beaucoup de gens tombent amoureux, mais leurs désirs de vie ne s’entremêlent pas vraiment. Pour quelqu’un comme moi, surtout avec ma carrière, il est important d’avoir quelqu’un qui comprend mes perspectives et mes objectifs de vie et qui est prêt à me soutenir comme je le soutiendrais« , a-t-elle déclaré. Avis donc à ceux qui rêvent de tenter leur chance.