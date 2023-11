« Un animal complètement différent », Jurgen Klopp encense Mohamed Salah

L’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp, a dressé des louages à Mohamed Salah, en course pour un record XXL, alors que les Reds affrontent Manchester City ce samedi en Premier League.

C’est sans doute le choc de cette 13è journée de Premier League. Liverpool affronte Manchester City cet après-midi à l’Etihad stadium. Un duel entre le leader et son dauphin dont seulement un petit point les sépare. Alors qu’Arsenal (3è) et Tottenham (4è) pointent derrière avec, respectivement un et deux points de moins que le premier au classement, l’équipe vaincue perdrait sans doute très gros.

Avant ce choc du haut du tableau, l’entraîneur des Reds a couvert d’éloge Mohamed Salah, qui est à deux buts d’atteindre la barre des 200 avec l’équipe d’Anfield. « Il peut s’améliorer, mais il s’agit de cohérence et de petits moments de jeu. Il s’y attend. Pourquoi viendrait-il et serait-il le premier dans le bâtiment tous les matins et le dernier s’il ne veut pas s’améliorer ? Il s’agit d’acquérir cette expérience au fil des ans qu’il en sait beaucoup plus sur le jeu », a déclaré Jurgen Klopp au site web officiel de Liverpool.

« Alors, où est la position ? C’est un joueur complètement différent de celui qui est arrivé ici et il était bon à ce moment-là, c’est pourquoi nous l’avons signé. Maintenant, son expérience dans le traitement de situations différentes… c’est un animal complètement différent », a-t-il ajouté.

Avec 8 buts en 11 matchs cette saison en championnat, le joueur de 31 ans occupe actuellement la deuxième place au classement des scoreurs en Premier League. Un stat qui lui a cependant pas aidé à éviter la défaite à son équipe jeudi en Ligue Europa, battue par Toulouse (2-3) en France. Va-t-il faire mieux face à la bande à Erling Haalang dans l’antre cityzen? Rendez-vous ce samedi à partir de 13 heures 30 (GMT+1).