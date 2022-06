UMOA-Titres: le Bénin recherche 20 milliards de francs CFA ce jeudi

Nouvelle émission du Bénin sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Le pays veut lever 20 milliards de francs CFA ce jeudi 23 juin 2022.

Le trésor public du Bénin est porteur d’une émission simultanée d’Obligations de Relance d’un montant de 20 milliards. Selon la note d’information de l’agence UMOA-Titres, cette émission est faite sur des maturités de 5 ans et 7 ans avec des coupons respectifs de 5,10% et 5,20% et est prévue pour le 23 juin 2022.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,1000% l’an dès la première année.

Le 09 juin dernier, le Bénin avait levé 25 milliards de francs CFA avec des obligations de trésor de relance avec un taux d’intérêt de 5,1000% l’an, à payer dès la première année de la date d’échéance.