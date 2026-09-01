Ukraine: une attaque russe de missiles et de drones fait au moins quatre morts à Kiev et dans sa région

Une attaque russe de missiles et de drones a fait au moins quatre morts et une quinzaine de blessés dans la nuit de lundi 31 août à mardi 1er septembre à Kiev et dans sa région, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités militaires ukrainiennes. Des journalistes de l’AFP sur place ont entendu une dizaine de fortes explosions consécutives et vu des éclairs dans le ciel de la capitale, après le déclenchement d’une alerte aux missiles balistiques.

Selon Tymour Tkatchenko, chef de l’administration militaire de la région de Kiev, la Russie a mené une « attaque massive de missiles et de drones de combat » visant, selon lui, « délibérément des installations civiles et des bâtiments résidentiels ». Trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans la capitale. À Boryspil, à l’est de Kiev, une personne est morte et neuf autres ont été blessées, dont un enfant, après qu’un immeuble d’habitation de cinq étages a été touché.

Avant l’attaque, l’armée de l’air ukrainienne avait prévenu sur Telegram que « la menace d’utilisation d’armes balistiques et d’autres moyens d’attaque contre Kiev et sa région demeure », demandant à la population de rester dans les abris jusqu’à la fin de l’alerte.

Ce bombardement intervient alors que l’Ukraine, engagée depuis plus de quatre ans dans la guerre déclenchée par l’invasion russe de février 2022, fait face à une pénurie persistante d’intercepteurs pour ses systèmes de défense antiaérienne. Les batteries Patriot américaines, en particulier, se sont raréfiées depuis l’intensification, plus tôt dans l’année 2026, d’un autre conflit au Moyen-Orient qui mobilise une partie des stocks occidentaux.

Le bilan communiqué par l’administration militaire ukrainienne reste provisoire et pourrait évoluer à mesure que les opérations de secours se poursuivent sur les sites touchés.