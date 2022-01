Ukraine: un soldat de la Garde nationale tue 5 de ses collègues avant de s’enfuir

Un soldat de la garde nationale ukrainienne a ouvert le feu jeudi dans une usine de missiles et de roquettes dans l’est du pays, tuant cinq personnes, selon la police. Le jeune homme de 20 ans a été a arrêté après une chasse à l’homme de plusieurs heures.

Dans la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, un jeune soldat a ouvert le feu sur ses camarades de combat , tuant cinq personnes et en blessant cinq autres jeudi, selon la police et le ministère de l’intérieur. Il a été capturé jeudi matin après avoir pris la fuite dans la ville de Pidhorodne, à une vingtaine de kilomètres au nord du lieu de la fusillade.

L’appelé aurait pris un AK47 et des munitions dans l’armurerie avant de tirer sur ses collègues peu avant 4 heures du matin, heure locale (0200 GMT). Vingt-deux soldats étaient de garde au moment de l’incident. Deux soldats ont pu s’enfuir et contacter la police et une ambulance. Le ministère ukrainien de l’Intérieur a écrit sur Telegram que la fusillade s’est produite « sur le territoire de l’usine de construction de machines de Yuzhny Yuzhmash ». Un soldat de la Garde nationale ukrainienne, qu’ils ont nommé comme étant un appelé de 20 ans, est responsable de l’incident. »

L’usine de construction de machines Makarov Yuzhny est une importante entreprise publique de fabrication de fusées et de matériel spatial située à Dnipropetrovsk. Une femme soldat a succombé à ses blessures, selon le ministère de l’Intérieur.

Alors même que l’enquête se poursuit, l’épisode s’inscrit dans le cadre plus large d’une lutte géopolitique entre l’Occident et la Russie, dans laquelle le Kremlin tente de réduire la présence occidentale dans une région qu’il considère comme faisant partie de sa sphère d’influence. Les responsables américains ont averti que la Russie pourrait utiliser la désinformation, les attaques paramilitaires et le sabotage.