Ukraine: un avion militaire ukrainien s’écrase près de Kiev avec 14 personnes à bord

Un avion militaire ukrainien s’est écrasé jeudi près de Kiev avec 14 personnes à bord, a annoncé le service d’Etat pour les situations d’urgence. L’appareil est tombé près du village de Trypillia, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale ukrainienne, selon la même source.

Des hélicoptères et des avions de chasse survolent désormais les alentours de Kiev, selon plusieurs sources sur place. Un communiqué des gardes-frontières du pays le confirme : des unités terrestres russes ont pénétré dans la région de la capitale ukrainienne depuis le Bélarus, à 150 km environ plus au nord.

