Ukraine: Mikhail Popkov, le pire tueur en série de l’histoire en Russie, veut rejoindre Wagner

Mikhail Popkov, le pire tueur en série de l’histoire en Russie, postule pour être enrôlé dans la milice Wagner et partir faire la guerre en Ukraine. Et la télévision d’État russe a diffusé une interview hallucinante ce lundi.

Un candidat déterminé à quitter sa prison. Le tueur en série russe Mikhail Popkov, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tué 80 femmes en Russie, entre 1992 et 2012, a fait part de son envie de rejoindre les rangs de la milice Wagner, pour combattre Kiev. Le condamné s’est exprimé en direct sur une chaîne officielle de la télévision russe.

Le quinquagénaire s’est en effet dit prêt à rejoindre «l’armée du Kremlin», expliquant que ce serait un «rêve». Mikhail Popkov s’est même vanté de n’avoir besoin d’une grosse formation au maniement des armes et au fait de tuer. «Même si je suis emprisonné depuis dix ans, je ne pense pas qu’il sera compliqué de tout réapprendre», a lancé le prisonnier.

