Ukraine: les femmes de plus en plus appelées au front en raison des pertes énormes de l’armée

Actuellement, 40% de femmes en plus, servent dans les forces armées par rapport à 2021 : les femmes ukrainiennes font campagne pour aller au front en raison des pertes importantes dans les forces armées.

Selon un article publié par le média « The New York Times », l’armée ukrainienne fait de plus en plus appelle aux femmes ukrainiennes pour aller au front en raison des pertes énormes en son sein. « Le travail de l’armée ukrainienne avec les femmes est certainement un pas en avant sur la voie de l’égalité, mais il reflète également les pertes énormes subies pendant la guerre », indique l’article de la publication.

Selon l’article, les femmes ont été poussées par un « sens du devoir », ont-elles dit au média. Ainsi, elle s’entrainent déjà réalisant qu’elles pourraient un jour se retrouver en première ligne du combat. « Personne ne veut se battre dans les tranchées », a déclaré Olha Bakhmatova, 46 ans, une psychologue qui a participé à la formation. « Il n’est pas naturel de le vouloir. Mais elle a estimé qu’il était « inévitable » qu’un plus grand nombre de femmes finissent par se battre, et elle voulait être préparée ».

Après 20 mois de guerre totale, les combats en Ukraine se sont enlisés dans des batailles d’usure vicieuses le long d’une ligne de front en zigzag dans le sud-est. Un approvisionnement régulier en armes et en personnel est crucial, et bien que l’Ukraine bénéficie d’armements donnés par l’Occident, elle ne compte que sur sa propre population pour reconstituer ses forces, alors que celle de la Russie est environ trois fois plus nombreuse. Compte tenu de l’importance de la reconstitution des rangs, des efforts sont déployés pour attirer davantage de femmes ukrainiennes dans l’armée. Des groupes de volontaires proposant des formations exclusivement féminines, comme celui qui se trouve près de Kiev, soutiennent cet effort.

Environ 43 000 femmes servent actuellement dans l’armée ukrainienne, selon le ministère de la défense, soit une augmentation d’environ 40 % depuis 2021, l’année précédant l’invasion totale de la Russie. En plusieurs étapes depuis l’invasion, l’armée a aboli les restrictions qui empêchaient les femmes d’occuper des postes tels que mitrailleur, commandant de char et tireur d’élite, et a levé les règles interdisant aux femmes de conduire des camions. Elle a relevé la limite d’âge des recrues féminines, qui était auparavant de 40 ans, à 60 ans, comme pour les hommes. L’ouverture de l’armée ukrainienne aux femmes est un pas en avant vers l’égalité, certes, mais qui reflète également le lourd tribut payé à la guerre.